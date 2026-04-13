Nel fine settimana, Verissimo si è posizionato come il programma più seguito nel pomeriggio, mantenendo il primo posto tra le trasmissioni di fascia oraria. La domenica, considerata tra le giornate più impegnative per gli ascolti televisivi, ha visto il programma ottenere risultati elevati, superando altri show in programmazione. Questi dati confermano la presenza stabile di Verissimo nel panorama delle trasmissioni di successo nel weekend.

Verissimo si conferma uno dei pilastri del pomeriggio televisivo, dominando il weekend con risultati solidi e continui. Il talk show di Canale5 guidato da Silvia Toffanin riesce a imporsi sia al sabato che alla domenica, distinguendosi in un contesto altamente competitivo e ricco di offerte generaliste e tematiche. Dati Auditel di domenica 12 aprile: Verissimo è leadership nella giornata più competitiva. Nella giornata di domenica, tradizionalmente la più affollata e complessa dal punto di vista televisivo, Verissimo si afferma come leader della propria fascia. Il programma registra 1.764.000 spettatori (14.8%) nella prima parte e cresce ulteriormente nella seconda con 1.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Verissimo domina il weekend degli Ascolti TV: leader di fascia e boom nella domenica più competitiva

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