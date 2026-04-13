Nel corso del 2025, sono stati pubblicati sulla piattaforma X circa due milioni di post contenenti insulti e commenti offensivi. Tra le espressioni più frequenti, si trovano insulti come

C ’è un dato che sorprende più degli altri, nel panorama già cupo dell’odio digitale italiano: non è la quantità, sebbene il numero faccia impressione, due milioni di post pubblicati sulla piattaforma X nel corso del 2025. E non è nemmeno che circa uno su due contenesse quello che gli studiosi chiamano hate speech, cioè linguaggio d’odio. Il dato che lascia senza parole è un altro: quasi la metà dei contenuti misogini, quelli diretti contro le donne, porta la firma di un account femminile. Lo ha rilevato Vox, l’Osservatorio italiano sui diritti nella sua ultima mappa dell’odio in rete. Silvia Salis denuncia gli insulti sessisti online: «Mi dicono “sei una put.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Vergognati», «Guarda come ti vesti»: il Rapporto Vox svela attacchi inaspettati

Pep, ma come ti vesti? Dalla camicia a quadri alla coppola, gli outfit particolari di GuardiolaPep Guardiola sa sempre come attirare l'attenzione del pubblico, non solo con le sue qualità d'allenatore e le sue innovazioni tattiche, ma anche...

"A Genova nessuno ti guarda, qui ti offrono un caffè". L'amore di Gino Paoli per Modena: la moglie Paola, le tagliatelle e le FerrariModena, 25 marzo 2026 – “La mia fortuna nella vita è avere sempre incontrato persone meravigliose.