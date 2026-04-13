Verano il ritorno del ladro delle foto | tra sfida social e timori di nuove profanazioni

Al cimitero monumentale di Roma, noto come Verano, torna a suscitare attenzione la vicenda di un uomo coinvolto in precedenti episodi legati al furto di foto e oggetti. La storia, che aveva già occupato le pagine di cronaca alcuni anni fa, si ripropone ora con nuovi sviluppi, tra sfide sui social e timori di ulteriori profanazioni. La situazione ha riacceso l’interesse pubblico e riporta alla luce questioni legate alla tutela dei luoghi di memoria.

Al Verano, il grande cimitero monumentale di Roma, torna a farsi largo una storia che sembrava chiusa, o almeno confinata nelle cronache giudiziarie di qualche anno fa. Invece no. Il nome è lo stesso, così come il modus operandi e, soprattutto, quell’inquietante bisogno di visibilità che oggi passa attraverso i social. Secondo quanto ricostruito da Corriere della Sera Roma, Marco Conocchia, 55 anni, è tornato a far parlare di sé. Non con arresti o sequestri, ma con una serie di messaggi pubblicati online che suonano come una provocazione – o forse qualcosa di più. Il ritorno annunciato. Tutto parte da un post, pubblicato alla vigilia di Pasqua.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Verano, il ritorno del “ladro delle foto”: tra sfida social e timori di nuove profanazioni Leggi anche: Privacy delle foto sui social finalmente non mi preoccupo più degli amici che scorrono tra le mie foto Leggi anche: Iran, il silenzio delle calciatrici sull’inno scatena la furia del regime: timori per il ritorno a Teheran