Vento forte su Bari | caos voli in aeroporto chiusi parchi e cimiteri cittadini

Un’intensa perturbazione con venti molto forti si sta abbattendo sulla costa adriatica e sta provocando disagi significativi all’aeroporto internazionale di Bari. Le raffiche di vento hanno superato i limiti di sicurezza, costringendo alla chiusura temporanea delle attività e a conseguenti disagi per i voli in partenza e in arrivo. Nel frattempo, cittadini e visitatori si sono trovati a dover rinunciare alle uscite nei parchi e nei cimiteri cittadini, che sono stati chiusi per motivi di sicurezza.

Non c’è pace per il traffico aereo nel capoluogo pugliese. La forte ondata di maltempo che sta sferzando la costa adriatica, caratterizzata da raffiche di vento che hanno superato i nodi di sicurezza, sta causando pesanti disagi all’aeroporto internazionale ‘Karol Wojtyla’ di Bari.A partire dalle.🔗 Leggi su Baritoday.it Forte vento su Bari, chiusi parchi e cimiteri per motivi di sicurezzaLa decisione del Comune dopo l’allerta meteo arancione: provvedimento adottato a causa delle raffiche di burrasca su città e provincia Il forte vento... Allerta meteo arancione per forte vento, a Milano chiusi tutti i parchi e i cimiteriMilano, 26 marzo 2026 – Scatta l’allerta arancione per rischio vento forte in città: oggi saranno chiusi i parchi e i cimiteri.