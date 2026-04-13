Un vento forte sta interessando la penisola da alcune ore, con raffiche che raggiungono i 90 chilometri orari. Le condizioni atmosferiche stanno creando disagi, con alcuni alberi abbattuti e rami spezzati. Numerose strade sono state chiuse temporaneamente a causa di rami caduti e di altri ostacoli portati dalla forza del vento. Non risultano ancora segnalazioni di feriti o incidenti gravi legati a questa ondata di maltempo.

È un vento temibile, con raffiche fino a 90 chilometri orari, quello che sta sferzando la penisola in queste ultime ore. Alcuni voli diretti a Bari sono stati dirottati sugli aeroporti di Roma e Brindisi, mentre a Bisceglie una ragazzina è deceduta dopo essere stata colpita per strada da un albero caduto a causa di una forte raffica. Ma il vento incide anche sul nostro organismo, come spiega a LaSalute di LaPresse Giorgio Sesti, ordinario di Medicina interna alla Sapienza di Roma. L’impatto del vento sull’organismo. “Il vento solleva polvere e particelle che possono irritare occhi e labbra, mentre favorisce la disidratazione della pelle, rendendola più secca.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vento forte, l’impatto sulla salute e sull’umore

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