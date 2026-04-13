Ventiseiesima giornata basket Serie A 2025 2026 | risultati e classifica

La ventiseiesima giornata del campionato di basket Serie A 20252026 si è conclusa con diverse partite disputate e risultati definiti. La Virtus è ancora in campo nel posticipo contro Cantù, che si svolge in questa giornata. La classifica si aggiorna in base ai risultati di questa e delle altre partite giocate, mentre i tifosi seguono con attenzione gli esiti e le posizioni delle squadre.

In attesa della Virtus, impegnata nel posticipo della ventiseiesima giornata basket Serie A 20252026 contro Cantù. Brescia torna capolista solitaria travolgendo Venezia in trasferta (74-89). Trieste torna a vincere il derby contro Udine( 70-89) mentre Reggio Emilia si avvicina ai playoff grazie al successo su Cremona(96-78). Perde ancora Sassari a Varese(91-90), Tortona ha vita facile contro Trento(103-84) mentre Napoli blinda il discorso salvezza battendo Treviso(88-71) VENTISEIESIMA GIORNATA BASKET SERIE A 20252026: I RISULTATI REGGIO EMILIA-CREMONA 96-78 VENEZIA-BRESCIA 74-89 UDINE-TRIESTE 70-89 VARESE-SASSARI 91-90 DERTHONA-TRENTO 103-84 NAPOLI-TREVISO 88-71 LA CLASSIFICA BRESCIA pt.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Ventiseiesima giornata basket Serie A 2025/2026: risultati e classifica Leggi anche: Sedicesima giornata basket Serie A 2025/2026: risultati e classifica Leggi anche: Diciassettesima giornata basket Serie A 2025/2026: risultati e classifica SETTIMA GIORNATA LBA 2025/26: SORPRESE, CONFERME E PRIME CRISI! EDICOLA LBA S.1/EP.18 #lba