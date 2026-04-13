Venerdì 17 aprile a Poppi arriva lo Start-Up Day

Venerdì 17 aprile a Poppi si terrà lo “Start-Up Day”, un evento promosso da Confartigianato Imprese Arezzo e dall’ISIS “Fermi” di Bibbiena. La manifestazione si svolgerà nella giornata e coinvolgerà diversi partecipanti provenienti dal settore imprenditoriale e scolastico. L’iniziativa si inserisce nel calendario di eventi dedicati alla promozione di nuove idee e iniziative imprenditoriali nella zona.

Arezzo, 13 aprile 2026 – Venerdì 17 aprile a Poppi arriva lo “ Start-Up Day ”, promosso da Confartigianato Imprese Arezzo e ISIS “Fermi ” di Bibbiena. L’iniziativa si svolgerà presso la succursale dell'Isis "Fermi" e coinvolgerà gli studenti delle classi quarte e quinte per l'intera mattinata scolastica, con incontri dedicati all’avvio d’impresa, dall’apertura della Partita IVA all’accesso al credito. L’obiettivo è avvicinare i giovani al mondo del lavoro e dell’autoimprenditorialità. L’evento si inserisce in una collaborazione consolidata tra Confartigianato, Isis Fermi e imprese del territorio, che ha già portato ad importanti risultati, come i 106 nuovi iscritti all'Istituto e progetti di successo come l'apprendistato duale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Venerdì 17 aprile a Poppi arriva lo “Start-Up Day” Pomezia, l’11 aprile arriva il Pink Day con mammografie gratuitePomezia, 8 aprile 2026 – Una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno e alla diagnosi precoce. «Superstizione? No, grazie». Appuntamento venerdì 17 alle 17,17 a palazzo de' Mayo«Superstizione? No, grazie» ritorna la sfida tra scienza e magia a Chieti, L'appuntamento è per venerdì 17 aprile alle 17,17 in punto nell’auditorium...