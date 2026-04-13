La Corte della Corona di Leicester ha condannato a pene severe due donne coinvolte in un attentato che si è verificato l’11 febbraio 2022. Le imputate sono rispettivamente madre e figlia, e sono state riconosciute colpevoli di aver pianificato un’azione violenta legata alla diffusione di video privati. La sentenza arriva in seguito alle indagini condotte sulla vicenda, che ha visto le due donne coinvolte in un episodio di vendetta.

La Corte della Corona di Leicester ha inflitto condanne pesantissime a Mahek Bukhari e sua madre Ansreen Bukhari, responsabili della pianificazione di un agguato mortale avvenuto l’11 febbraio 2022. L’attacco, orchestrato per vendetta legata a contenuti privati, ha causato la morte di due giovani di 21 anni, Saqib Hussain e Mohammed Hashim Ijazuddin, sulla strada A46 nel Regno Unito. Il movente che ha scatenato la tragedia risiede in una dinamica di ricatto digitale. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Hussain avrebbe minacciato di diffondere filmati a contenuto sessuale verso il marito e il figlio di Ansreen Bukhari, a seguito della fine di una relazione con la donna stessa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vendetta per video privati: condannate le menti dietro l’agguato

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