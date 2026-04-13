Vendetta e segreti | arriva in TV il thriller turco Bir Gece Masal?

Stasera su Canale 5 va in onda la prima puntata di Bir Gece Masal?, una nuova serie turca che fa parte del palinsesto domenicale del canale. La produzione internazionale, che combina elementi di thriller e segreti nascosti, sarà trasmessa alle ore 21. La serie rappresenta un’aggiunta alle proposte di intrattenimento della rete, con un focus su tematiche di vendetta e mistero.

Canale 5 introduce nel proprio palinsesto domenicale una nuova produzione internazionale, la serie turca intitolata Bir Gece Masal?, che debutterà ufficialmente questa sera alle ore 21.20. Il racconto, che mescola elementi di thriller e dramma psicologico, vedrà protagonista l’ispettore Mahir Yilmaz, un uomo che rientra nella propria città d’origine dopo vent’anni per cercare giustizia riguardo alla scomparsa del padre. La struttura narrativa tra vendetta e destino. Il nucleo della trama ruota attorno al ritorno di Mahir Yilmaz nel luogo in cui è cresciuto, un movimento che non risponde solo a un bisogno personale di risoluzione, ma innesca una complessa reazione a catena di eventi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vendetta e segreti: arriva in TV il thriller turco Bir Gece Masal? “Il tempo degli inganni”: Elena Zucchi torna in libreria con un thriller psicologico tra segreti e vendettaLa scrittrice milanese Elena Zucchi pubblica il suo secondo romanzo con Arkadia Editore. Mystic River: il thriller di Eastwood torna in TV, tra traumi del passato e spirali di vendetta a Boston.Mystic River: Stasera in TV il Capolavoro di Eastwood che Scava nelle Ferite di Boston Stasera alle 21:15 su Iris, torna in onda “Mystic River”, il...