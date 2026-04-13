Varesina in crisi | Paloschi affonda i Mussi Volanti a Venegono

Nel match giocato a Venegono Superiore, la Varesina ha perso 1-0 contro il Chievo Verona. La partita si è conclusa con una vittoria del team ospite, che ha segnato il gol decisivo durante il secondo tempo. La sconfitta rappresenta un colpo duro per la squadra locale, che ha affrontato questa sfida in casa.

Il campo di Venegono Superiore è stato teatro di un colpo durissimo per la Varesina, che a casa propria ha subito la sconfitta per 1-0 contro il Chievo Verona. Il segno decisivo della gara è arrivato nella prima parte dell’incontro grazie al gol di Paloschi, un risultato che proietta i Mussi Volanti nel penombre del terzultimo posto della classifica. Mentre il club veronese consolida la sua posizione d’élite, accumulando 55 punti e blindando virtualmente l’accesso ai playoff, per la squadra guidata da Spilli si apre uno scenario di profonda preoccupazione sportiva. L’incastro della classifica e le sorti della salvezza. La caduta casalinga delle Fenici non rappresenta solo un singolo intoppo tattico, ma un vero e proprio scossone all’intero equilibrio del Girone B della Serie D.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Varesina in crisi: Paloschi affonda i Mussi Volanti a Venegono Azienda di Venegono Superiore cerca dipendenti per servizi a pagamento – Lavoro disponibile in zona varesinaNel cuore della Varese, a Venegono Superiore, un’azienda con oltre cinquant’anni di storia sta cercando nuovi talenti per un progetto di crescita. Leggi anche: La crisi in Iran affonda le Borse: Milano perde lo 3,92%