Varese resiste al Sassari | vittoria sofferta per un punto a Masnago

Nella partita giocata domenica 12 aprile al palazzetto di Masnago, la Pallacanestro Varese ha ottenuto una vittoria di misura contro Sassari, terminata con il punteggio di 91-90. La gara è stata molto combattuta e si è conclusa con un punto di vantaggio per la squadra di casa, che ha mantenuto il vantaggio fino alla sirena finale.

La Pallacanestro Varese è riuscita a strappare un successo sofferto per 91-90 contro Sassari nella sfida disputata domenica 12 aprile presso il palazzetto di Masnago. Nonostante un vantaggio iniziale di ben 13 punti, i padroni di casa hanno dovuto affrontare una pesante rimonta da parte degli ospiti nel terzo quarto, lottando fino all’ultimo secondo per mantenere il primato sul campo. Resilienza tecnica e gestione delle criticità difensive. Il tecnico Ioannis Kastritis ha definito il risultato ottenuto come una vittoria fondamentale, sottolineando come la pressione psicologica aumenti naturalmente con l’avvicinarsi della conclusione del campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Varese resiste al Sassari: vittoria sofferta per un punto a Masnago Serie "D» - Girone "E»: il punto. Maraia: "Vittoria sofferta, ma importante». Derby a Camaiore anticipato a sabatoIntanto la notizia dell’ultima’ora: Camaiore-Tau, per la 29ª giornata, è anticipata a sabato 28 marzo, alle 15. L'Olimpia festeggia i 90 anni con una vittoria su Sassari. La Reyer resiste alla rimonta di TriesteAd aprire la ventiduesima giornata di campionato è la festa dell'Olimpia Milano, che torna al Forum e, tra le celebrazioni per il suo 90º...