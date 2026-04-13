Varese batte il muro a Celle | infortunio e polemiche fermano i play-off

Nella partita disputata a Celle Ligure, il Varese ha subito una sconfitta per 2-0, che ha interrotto bruscamente la serie di risultati positivi e ha complicato la corsa ai play-off. L’incontro è stato caratterizzato da un infortunio che ha coinvolto uno dei giocatori della squadra ospite, mentre sono nate anche alcune polemiche in merito all’evento. La sconfitta mette a rischio le possibilità di qualificazione della squadra.

Il Varese subisce un colpo durissimo in trasferta a Celle Ligure, dove la sconfitta per 2-0 mette a rischio le ambizioni per i play-off. La prestazione dei giocatori di Ciceri, pur nel costante impegno, è stata pesantemente condizionata da un infortunio muscolare di Qeros e da due episodi arbitrali controversi che hanno coinvolto il portiere della squadra. L’impatto tattico del problema fisico e le polemiche arbitrali. La gestione della partita è cambiata radicalmente con l’uscita dal campo di Qeros. Il giocatore, che era diventato una certezza per la squadra durante tutto l’anno, ha dovuto interrompere la gara a causa di un problema muscolare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Varese batte il muro a Celle: infortunio e polemiche fermano i play-off Celle Varazze vs Varese: scontro di ambizioni per la Serie DIl Varese si sposta in territorio ligure per la sfida della trentunesima giornata del Girone A di Serie D, dove i biancorossi affrontano il Celle... Niscemi, non si fermano polemiche sui fondi. Scontro su CasapoundSulle risorse per affrontare l’emergenza a Niscemi, è scontro tra maggioranza e opposizione, che chiede a Giorgia Meloni di riferire in Parlamento.