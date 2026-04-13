Vanzago si procede con le vasche anti-allagamento | Rete più forte | cittadini più sicuri

A Vanzago, sono iniziati i lavori per le vasche anti-allagamento, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza in caso di pioggia intensa. Questi interventi fanno parte di un progetto più ampio che comprende anche il potenziamento della linea ferroviaria. Le opere prevedono la realizzazione di strutture di raccolta e deflusso delle acque, per ridurre il rischio di allagamenti nelle zone interessate. Le autorità hanno comunicato che i lavori sono in corso e si concluderanno entro i tempi stabiliti.

Vanzago (Milano) – Dopo i cantieri relativi al progetto di potenziamento della linea ferroviaria con la realizzazione del quarto binario da Rho a Parabiago, dal sottopasso di viale Europa Unita - Sp 239 alla realizzazione del nuovo tratto del secondario del canale Villoresi, oggi iniziano anche i lavori per l’ampliamento e la riqualificazione delle vasche volano in via I Maggio a Vanzago. L’intervento approvato dalla giunta comunale nell’ottobre 2024, è stato promosso da Cap Holding e interamente finanziato dalla stessa società per un investimento complessivo pari a 3milioni 600mila euro I lavori saranno realizzati dall’Ati Sinergie Srl, con impresa esecutrice Sangalli S.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vanzago, si procede con le vasche anti-allagamento: “Rete più forte: cittadini più sicuri” Seregno, cittadini più sicuri con la polizia di prossimità: “Avremo pattuglie fisse nei quartieri”Seregno (Monza Brianza), 1 aprile 2026 – L’Amministrazione comunale di Seregno introduce una nuova organizzazione del servizio con l’obiettivo di... Non piove più e le vasche si svuotano: in 2 Comuni è già vietato sprecare l'acquaFa già caldo, molto caldo: il lunedì di Pasquetta in provincia si sono toccati picchi di 25°C, non è un record ma quasi.