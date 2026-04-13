Vanoli dopo Fiorentina-Lazio | Complimenti ai ragazzi il lavoro non è finito Con il Palace proviamo a sognare

La Fiorentina ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro la Lazio al Franchi, sotto la pioggia, con un gol di Gosens di testa nel primo tempo. Dopo il match, l’allenatore ha elogiato i giocatori, sottolineando che il lavoro deve continuare. Ha anche parlato di un tentativo di sognare con il Palace, senza però fare ulteriori dettagli sui prossimi passi o obiettivi.

Firenze, 13 aprile 2026 - Vittoria di platino per la Fiorentina al Franchi contro la Lazio. Sotto una fitta pioggia la squadra di Vanoli è riuscita a battere i biancocelesti per 1-0, grazie a un gol di Gosens di testa nel primo tempo. Fiorentina che sale così a 35 punti in classifica, a +8 dalla zona retrocessione con Lecce e Cremonese appaiate a 27 punti. Adesso il tentativo d'impresa giovedì contro il Crystal Palace. Si riparte dal 3-0 dell'andata per le Eagles, con i giocatori viola (in primis Mandragora subito dopo la partita di questa sera) che hanno chiamato a raccolta i tifosi. La Curva Fiesole ha già fatto sapere di allestire una spettacolare coreografia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vanoli dopo Fiorentina-Lazio: "Complimenti ai ragazzi, il lavoro non è finito. Con il Palace proviamo a sognare" Leggi anche: Vanoli dopo Como Fiorentina: «Complimenti ai ragazzi, dobbiamo mantenere i piedi per terra! Da quando sono arrivato…» Milan Primavera, Renna dopo la Lazio: “Complimenti ai ragazzi. Anche questo fa parte della crescita”L'allenatore del Milan Primavera Giovanni Renna ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sconfitta odierna contro la Lazio. VANOLI post LAZIO-FIORENTINA: “L'impatto non è arrivato subito perché per molte cose serve tempo” Argomenti più discussi: Vanoli: Il rigore ci ha destabilizzati. Adesso la Lazio, poi penseremo al ritorno; Pronostico Fiorentina-Lazio quote analisi 32ª giornata Serie A; Fiorentina-Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie A; Fiorentina-Lazio: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. #Fiorentina-Lazio diretta Serie A: i viola si avvicinano alla salvezza x.com Passione Fiorentina. . Lazio battuta, la Fiorentina è salva - facebook.com facebook