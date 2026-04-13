Valma Street Block | 470 climber invadono Valmadrera per i 10 anni

Sabato 11 aprile, a Valmadrera, si è svolta la decima edizione della Valma Street Block, evento che ha visto la partecipazione di 470 scalatori provenienti da diverse zone. La manifestazione ha coinvolto un parco locale, trasformato in un vero e proprio villaggio dedicato all’arrampicata. Il clima primaverile ha contribuito a creare un’atmosfera favorevole per questa giornata ricca di attività e competizioni.

Quattrocentosettanta atleti, un parco trasformato in villaggio e un cielo d'aprile che sembrava fatto apposta: la decima edizione della Valma Street Block ha scritto, sabato 11 aprile, il capitolo più ricco della sua storia. Valmadrera ha vissuto, dieci anni dopo la prima volta, una nuova.🔗 Leggi su Leccotoday.it Vela, bene Ferrari e Dubbini agli Europei 470: gli italiani in top 10L’Italia è partita subito bene ai Campionati Europei Open 2026 del 470 misto: oltre a Ferrari e Dubbini, un’altra coppia è in top 10 Cambia la... Lutto a Valmadrera: è morto don Massimo Frigerio, parroco per 18 anniLa comunità piange il sacerdote che ha guidato la parrocchia per quasi vent'anni, lasciando un segno indelebile nella vita religiosa e sociale della...