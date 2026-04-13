La Fnp Cisl di Agrigento, Caltanissetta e Enna ha consegnato ai candidati sindaci di Vallelunga Pratameno un documento con proposte per migliorare i servizi di sanità e welfare nel territorio. Il testo contiene indicazioni specifiche per affrontare le criticità attuali in questi settori. La presentazione fa parte di un'iniziativa rivolta a stimolare il dibattito sulle soluzioni possibili.

La Fnp Cisl Agrigento Caltanissetta Enna ha presentato un documento programmatico destinato ai candidati sindaci di Vallelunga Pratameno, delineando una strategia per affrontare le carenze del welfare e della sanità locale. L’organizzazione sindacale, che tutela migliaia di pensionati nel territorio, punta a trasformare le criticità strutturali in opportunità di sviluppo attraverso proposte concrete sulla gestione dei servizi sociali e sanitari. Il piano per la medicina territoriale e l’assistenza domiciliare. Le difficoltà nell’accedere alle cure specialistiche e i lunghi tempi di attesa rappresentano il fulcro delle preoccupazioni espresse dalla Fnp Cisl Agrigento Caltanissetta Enna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vallelunga: il piano per rivoluzionare sanità e welfare locale

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