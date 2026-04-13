Vallefiorita l’arcivescovo Maniago unisce fede e comunità

La comunità di Vallefiorita ha accolto questa mattina l’arcivescovo di Catanzaro – Squillace, mons. per una cerimonia che ha coinvolto molti residenti. L’evento ha visto momenti di preghiera e incontri tra le persone, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra fede e vita quotidiana. La visita dell’arcivescovo si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha coinvolto diverse attività religiose e sociali.

La comunità di Vallefiorita ha vissuto una mattinata di profonda partecipazione spirituale e sociale con l’arrivo dell’arcivescovo di Catanzaro – Squillace, mons. Claudio Maniago, in occasione della celebrazione della Festa della Divina Misericordia. L’evento ha la convergenza di autorità civili, rappresentanti delle forze dell’ordine e numerosi fedeli, trasformando un momento liturgico in un crocevia di identità locale e memoria storica. Il dialogo tra sacro e civile nella piazza di Vallefiorita. L’accoglienza del prelato è iniziata nel cuore pulsante della zona, Piazza Matteotti, dove il contatto diretto con i cittadini ha segnato l’avvio di una giornata pensata per unire la dimensione religiosa alla realtà quotidiana del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vallefiorita, l’arcivescovo Maniago unisce fede e comunità Carabinieri in preghiera: il precetto pasquale unisce fede, istituzioni e comunitàLa sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) di Mercogliano ha preso parte al precetto pasquale celebrato presso la chiesa di San Ciro... Casa di comunità in affanno: "Serve un progetto condiviso per Maniago"“A due mesi dall'inaugurazione della casa di comunità di Maniago, le risposte attese in termini di presa in carico dei bisogni di salute a bassa...