Valeria Sandei nominata direttore Global AI del Gruppo Almaviva

Valeria Sandei è stata nominata Direttore Global Artificial Intelligence del Gruppo Almaviva. Contestualmente, continua a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato di Almawave, società del gruppo specializzata in Data e Intelligenza Artificiale. La nomina è stata comunicata ufficialmente dal Gruppo Almaviva, senza ulteriori dettagli sui termini dell’incarico o sui progetti specifici legati a questa nomina.

Valeria Sandei viene nominata Direttore Global Artificial Intelligence del Gruppo Almaviva. Sandei mantiene al contempo il ruolo di Amministratore delegato di Almawave, società di Data e Artificial Intelligence del Gruppo. La nuova Direzione Global AI, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato del Gruppo, Marco Tripi, assume la guida del posizionamento strategico e dell’evoluzione dell’offerta sui temi di Intelligenza Artificiale, rafforzando la value proposition e il go to market di soluzioni AI verso tutte le aree commerciali delle Aziende di Gruppo, lavorando sull’intera “catena del valore AI” con competenze di architettura, tecnologie proprietarie, capabilities sulle tecnologie dei partner.🔗 Leggi su Ildenaro.it Gisele Bündchen, nominata Global Brand Ambassador di Garnier«Gisele è un’icona di bellezza globale, un’attivista ambientale e una vera sostenitrice del benessere - commenta Marc Baland, Global Brand President... Gruppo Pno, Silvia Celani nominata head of innovation(Adnkronos) – Silvia Celani è stata nominata head of innovation in Pno Digital, parte del Gruppo Pno, multinazionale europea leader nella consulenza...