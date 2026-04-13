Valduce donato un simulatore all’avanguardia per le emergenze | così si allenano medici e infermieri a salvare vite

All’Ospedale Valduce di Como è stato consegnato un nuovo simulatore avanzato destinato all’allenamento di medici e infermieri nelle procedure di emergenza. La tecnologia, collocata nel reparto di pronto soccorso, permette di praticare interventi in situazioni di criticità. È stato installato per migliorare le capacità di intervento del personale sanitario e garantire una maggiore preparazione nelle procedure di emergenza.