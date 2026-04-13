Valduce donato un simulatore all’avanguardia per le emergenze | così si allenano medici e infermieri a salvare vite
All’Ospedale Valduce di Como è stato consegnato un nuovo simulatore avanzato destinato all’allenamento di medici e infermieri nelle procedure di emergenza. La tecnologia, collocata nel reparto di pronto soccorso, permette di praticare interventi in situazioni di criticità. È stato installato per migliorare le capacità di intervento del personale sanitario e garantire una maggiore preparazione nelle procedure di emergenza.
All’Ospedale Valduce di Como arriva una nuova tecnologia al servizio della formazione e della sicurezza in Pronto soccorso. Nell’ambito della convenzione avviata nel 2023 e recentemente rinnovata con l’Associazione di volontariato A.MA.TE ODV, oggi è stato presentato un progetto che rafforza.🔗 Leggi su Quicomo.it
Prezioso per le emergenze neurologiche, al Bufalini donato un sistema integrato per elettroencefalografiaL’Elettroencefalogramma (Eeg) è un esame che consente di registrare, attraverso elettrodi posti sul capo del paziente, l’attività elettrica cerebrale...
Francesco Benedetti, chi era il medico travolto in Porta Nuova. Donati gli organi: “Così potrà salvare ancora vite”Si è spento dopo cinque giorni all’ospedale di Bergamo: il lavoro al Centro Biomedico e il volontariato tra l’Anmic e il Tribunale del Malato Bergamo.