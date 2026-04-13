Vado a un passo dalla Serie C | trionfo in trasferta e primato blindato

Il Vado si avvicina alla promozione in Serie C dopo aver vinto in trasferta contro la Lavagnese con il risultato di 2-1. La squadra ha consolidato il primo posto in classifica, mantenendo un margine di vantaggio sulle concorrenti. La partita si è svolta in trasferta, e il risultato ha rafforzato le ambizioni della formazione di raggiungere il prossimo campionato professionistico.

Il Vado si trova a un passo dal traguardo della Serie C dopo il successo ottenuto in trasferta contro la Lavagnese, conclusosi con un punteggio di 2-1. La vittoria ottenuta sul campo degli ospiti consolida il primato dei rossoblù, che ora vantano quattro punti di distacco sul Ligorna a soli tre turni dalla conclusione del campionato. L’incontro a Lavagna non è stato privo di ostacoli per i ragazzi di Tarabotto. Durante la prima frazione di gioco, la squadra ha vissuto un momento di difficoltà, subendo la pressione locale. Nel secondo tempo, la Lavagnese ha messo in campo una reazione vigorosa, scatenando un vero e proprio assalto alla porta avversaria che ha messo in seria difficoltà il gruppo rossoblù.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vado a un passo dalla Serie C: trionfo in trasferta e primato blindato Manfredonia U15: settimo sigillo e primato blindato?Nuovo successo esterno per l’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 nella 7ª giornata della seconda fase. Calcio a 5 serie C, ultima giornata. Il Forlì a un passo dai playoff, la Polisportiva 80 dal trionfoUna giornata da bollino rosso quella di oggi per le squadre forlivesi di calcio a cinque nei campionati di serie C.