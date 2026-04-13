Vacherot salta Barcellona | il ritiro che lo porta nella Top 20

Valentin Vacherot ha deciso di non partecipare all’ATP 500 di Barcellona, annunciando il ritiro dal torneo. La sua assenza ha portato a una modifica nel tabellone, influenzando le teste di serie e le possibili combinazioni nel quadro principale. La scelta di Vacherot di rinunciare arriva dopo un’intensa attività nel Principato, e la sua uscita dal torneo lo ha portato a entrare nella classifica dei primi 20 giocatori del ranking ATP.

Il tabellone dell’ATP 500 di Barcellona subisce una variazione improvvisa a causa del ritiro di Valentin Vacherot, che ha deciso di non prendere parte al torneo per recuperare le energie dopo l’intensa attività nel Principato. Il monegasco, che ha raggiunto la semifinale del Masters 1000 casalingo perdendo contro Alcaraz, vede la sua assenza trasformarsi in un traguardo importante: da lunedì entrerà stabilmente nella top 20 del ranking mondiale. La gestione delle energie dopo il successo nel Principato. Per Valentin Vacherot la scelta di rinunciare al Trofeo Conde de Godó non è un segnale di declino, ma una precisa strategia di gestione fisica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vacherot salta Barcellona: il ritiro che lo porta nella Top 20 Goggia non porta a termine il gigante di Are: salta una porta nel 2° settore. Ghisalberti in top 20Il Gigante svedese di Are, ultimo impegno di Coppa del Mondo prima delle finali di Lillehammer (Norvegia), non porta particolari gioie a Sofia... Vacherot travolge Hurkacz: è storia, la Top 20 lo aspetta!Il tennis monegasco vive un momento di gloria senza precedenti grazie alla prestazione straordinaria di Valentin Vacherot, che ha conquistato...