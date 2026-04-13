Utili e ricavi sopra le attese per Goldman miglior trimestre in 5 anni

Goldman Sachs ha annunciato risultati finanziari migliori delle aspettative nel primo trimestre, con un utile di 5,63 miliardi di dollari, in crescita del 19% rispetto all’anno precedente. I ricavi sono aumentati del 14%, raggiungendo i 17,23 miliardi di dollari. Si tratta del miglior trimestre degli ultimi cinque anni per la banca, che ha registrato un forte aumento di profitti e entrate.

Goldman Sachs chiude il primo trimestre con un utile in aumento del 19% a 5,63 miliardi di dollari. Salgono anche i ricavi, aumentati del 14% a 17,23 miliardi. I risultati sono sopra le attese degli analisti e mostrano per Goldman Sachs il miglior trimestre negli ultimi cinque anni. "Il contesto geopolitico resta molto complesso", ha messo in guardia l'amministratore delegato, David Solomon.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Utili e ricavi sopra le attese, per Goldman miglior trimestre in 5 anni Mattel, crollano le azioni del 30%: utili del quarto trimestre sotto le attese e difficoltà nel digitale.Mattel, gigante dei giocattoli, affronta un momento delicato con una crescita inferiore alle attese, penalizzata da vendite al dettaglio più deboli...