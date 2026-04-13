Usa ucciso a colpi di pistola mentre protegge il figlio di 8 mesi | Devonelle Brimage ha usato il corpo come scudo

Un uomo di 11 figli è stato colpito mortalmente da alcuni colpi di pistola nella Carolina del Nord. Secondo le informazioni, l’uomo stava cercando di mettere in salvo il suo bambino di otto mesi quando è stato raggiunto dai proiettili. La dinamica dell’episodio e l’identità dei colpevoli non sono ancora state rese note. La polizia sta indagando sull’accaduto e non ci sono ancora dettagli sulle eventuali motivazioni.

Devonelle Brimage, padre di 11 figli, è stato ucciso da alcuni colpi di arma da fuoco nella Carolina del Nord, negli Usa, mentre cercava di proteggere con il proprio corpo il figlioletto di 8 mesi. In auto con la vittima c'era un amico 38enne, Avione Linquad Webb, rimasto ferito.🔗 Leggi su Fanpage.it Pisa, 25enne ucciso a colpi di pistola mentre era in auto(Adnkronos) – Omicidio prima dell'alba a Montecalvoli, frazione del comune di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. Viene affiancata da un sicario a Nizza, 25enne uccisa in auto a colpi di pistola col figlio di 6 mesi accantoUna donna di 25 anni è stato uccisa a colpi d’arma da fuoco nel tardo pomeriggio del 21 gennaio a Nizza, in Francia.