Urso ' prevediamo incentivi per i veicoli anche i commerciali'

Il ministro ha annunciato che saranno previste misure specifiche per incentivare l'acquisto di veicoli, inclusi quelli commerciali. L'obiettivo è favorire il rinnovo del parco circolante e contribuire alla ripresa del mercato automobilistico. Tra le iniziative previste, si parla della reintroduzione di incentivi che dovrebbero rendere più agevole l'acquisto di nuovi veicoli. Nessun dettaglio sui tempi o sulle modalità di attuazione.

"Per stimolare la domanda prevediamo misure mirate tra cui la reintroduzione di incentivi per i veicoli, anche commerciali, in modo da facilitare il rinnovo del parco circolante e sostenere la ripresa del mercato". Lo ha detto il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, in un messaggio inviato alla conferenza di Federauto, a Milano, sulle criticità dell'automotive.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Urso, 'prevediamo incentivi per i veicoli, anche i commerciali' Auto, Urso: «Pensiamo a reintroduzione incentivi»Per stimolare la domanda nel settore automotive «prevediamo misure mirate, tra cui la reintroduzione di incentivi per i veicoli, anche commerciali,...