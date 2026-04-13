Un uomo di nazionalità austriaca, ricercato per una truffa da 63 milioni di euro in Germania, è stato catturato ad Asti in seguito a un’operazione coordinata tra forze di polizia di diversi paesi. L’arresto è stato effettuato in una zona residenziale della città durante un’attività congiunta, senza ulteriori dettagli sulla sua identità o sulla procedura. La vicenda coinvolge indagini in corso e collaborazioni internazionali.

È stato arrestato un cittadino austriaco destinatario di Mandato di Arresto Europeo per truffa ai danni dell’erario tedesco, grazie a una complessa operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Asti in collaborazione con la Sezione FAST del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. L’uomo, accusato di aver sottratto oltre 63 milioni di euro, è stato fermato mentre tentava la fuga. Indagini coordinate tra Italia, Germania e Austria Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Asti ha avviato nei giorni scorsi una collaborazione stretta con la Sezione FAST del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, appartenente alla Direzione Centrale della Polizia Criminale.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Uomo austriaco arrestato ad Asti dopo una truffa da 63 milioni di euro in Germania, così è stato rintracciato

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