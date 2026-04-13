Uomini e donne? Non mi vergogno Affrontare a 16 anni l’improvvisa morte di mio padre fu un’impresa durissima Nessun colpevole rimane un mistero irrisolto | parla Francesco Arca

Francesco Arca ha raccontato di aver affrontato la perdita improvvisa di suo padre a soli 16 anni, un’esperienza molto difficile da vivere, e ha dichiarato di non avere alcun colpevole da individuare, definendo il caso come un mistero irrisolto. Nel frattempo, è stata annunciata la nuova serie televisiva “La Buona Stella”, composta da tre puntate, diretta da Luca Brignone e coprodotta da Rai Fiction e Paypermoon, in programmazione dal 13 aprile alle 21.

Un calciatore fallito, una poliziotta ribelle, una borsa rubata sulla scena di un crimine. Sono i punti nodali di “ La Buona Stella ” la nuova serie tv in tre serate, diretta da Luca Brignone, coprodotta da Rai Fiction e Paypermoon, in onda da lunedì 13 aprile alle 21.30 in prima visione su Rai 1. Tra gli interpreti, Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano e Francesco Arca. Quest’ultimo ha rilasciato una intervista a Il Messaggero e ha raccontato aspetti inediti della sua vita privata. “ Affrontare a sedici anni l’improvvisa morte di mio padre fu un’impresa durissima (deceduto nel 1995 durante una battuta di caccia in Toscana, ndr). – ha dichiarato – In qualche modo mi ritrovai a fare l’uomo di casa e in qualche modo prendere delle responsabilità nei confronti di mia madre e mia sorella.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Uomini e donne? Non mi vergogno. Affrontare a 16 anni l’improvvisa morte di mio padre fu un’impresa durissima. Nessun colpevole, rimane un mistero irrisolto”: parla Francesco Arca Agostina Belli e il mistero della madre assassinata: “Da 50 anni cerco il colpevole, mi minacciavano di morte”Agostina Belli a Domenica In racconta il mistero irrisolto della morte di sua madre: 50 anni di indagini, minacce di morte, un cane avvelenato e una... Leggi anche: «Mio marito se ne è andato dopo 25 anni senza un perché». Non sempre c’è un colpevole: anche una crisi personale può portare alla rottura improvvisa The younger brother is now a wealthy young master; she can’t escape, and love returns! #drama #love