Union vendica la Coppa Scivolone dei Dragons

Una domenica di alti e bassi per il basket di Prato nell’ultima giornata di campionato. La squadra dell’Union si aggiudica la vittoria e conquista la coppa, mentre i Dragons subiscono una sconfitta. La partita si è svolta con momenti di equilibrio alternati a interventi decisivi da entrambe le parti. La giornata ha visto anche alcune difficoltà per i Dragons, che hanno concluso la partita con una sconfitta.

Una domenica dai due volti per il basket pratese, per quanto concerne l’ultima giornata del campionato di serie A: l’ Union Basket Prato ha "vendicato" contro l’ ABC Castelfiorentino l’eliminazione in Coppa Toscana di due settimane fa, mentre i Dragons sono caduti ad Agliana contro i padroni di casa al termine di un confronto equilibrato per buona parte della gara. Alle Toscanini, l’Union si è imposta per 86-80 contro i rivali castellani, centrando così il venticinquesimo successo nel torneo e continuando a stupire. Sugli scudi Corsi (22 punti) Bellandi (13) Falaschi e Regoli (12 punti ciascuno) nel quadro di una prestazione corale più che positiva.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Union vendica la Coppa. Scivolone dei Dragons La Coppa sotto canestro. Union e Dragons ci sonoUnion Prato Basket e Dragons sono reduci da vittorie convincenti, colte nella scorsa giornata di campionato chiusasi tre giorni fa. Leggi anche: Dragons in super forma. Union per la "rivincita"