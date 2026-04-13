UniFortunato grande vittoria al Rampone | battuto Pozzuoli 3-1

La UniFortunato Volley Benevento ha vinto la partita contro la Pallavolo Pozzuoli al Rampone, con il punteggio di 3-1. La gara si è disputata nella terza giornata del girone play off di Serie C. I set sono terminati con i seguenti punteggi: 23-25, 25-11, 25-19 e 25-17. La squadra ha ottenuto una vittoria importante in questa fase della competizione.

Tempo di lettura: 2 minuti Prestazione di carattere e successo pesantissimo per la UniFortunato Volley Benevento che al Rampone supera la Pallavolo Pozzuoli con il punteggio di 3-1 (23-25, 25-11, 25-19, 25-17) nella terza giornata del girone play off di Serie C. Una vittoria importante, arrivata al termine di una gara ben giocata dalle giallorosse, capaci di reagire dopo un primo set perso in maniera beffarda. Pozzuoli parte meglio e conduce fino al 22-16, ma l’Accademia costruisce una grande rimonta fino al 23-23. Proprio nel momento decisivo, però, tre errori consecutivi consegnano il parziale alle ospiti 23-25. Da lì in poi è dominio delle beneventane.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - UniFortunato, grande vittoria al Rampone: battuto Pozzuoli 3-1 Leggi anche: UniFortunato, al Rampone scattano i play off UniFortunato Volley ospita al Rampone S. Giuseppe Vesuviano: partita da non sottovalutare contro l’ultima della classeTempo di lettura: 2 minutiDopo la preziosa vittoria esterna sul campo della Penisola Volley Sant’Agnello, l’UniFortunato Volley Benevento torna...