Unicredit supporta il piano di investimenti di Generale Costruzioni Ferroviarie

Unicredit ha concesso un finanziamento di oltre 55 milioni di euro a Generale Costruzioni Ferroviarie, parte del Gruppo RossFin. Il prestito rientra nel programma Futuro Sostenibile Plus, destinato a sostenere investimenti nel settore delle infrastrutture ferroviarie. La società ha annunciato che tali risorse saranno destinate a progetti di sviluppo e miglioramento delle proprie attività. La banca ha comunicato ufficialmente la conclusione della transazione.

Unicredit ha erogato un finanziamento Futuro sostenibile plus di 55 milioni di euro alla società Generale Costruzioni Ferroviarie del Gruppo RossFin. L’operazione è finalizzata a supportare l’impresa nella costante campagna di investimenti industriali, con un focus particolare alla transizione green. La società ha 10 sedi italiane e nove branch estere. Generale Costruzioni Ferroviarie è un’eccellenza nel settore dell’armamento, dell’elettrificazione e del segnalamento ferroviario. In oltre 70 anni di attività e di esperienza ha consolidato il suo ruolo sul mercato ferroviario italiano e rafforzato la presenza a livello europeo ed internazionale.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Unicredit supporta il piano di investimenti di Generale Costruzioni Ferroviarie Unicredit supporta il piano di investimenti di Blu OceanLa banca ha erogato un finanziamento di 3,2 milioni alla società per realizzare due nuove celle frigorifere di circa 10 mila metri cubi. La banca supporta il piano di investimenti della cooperativa ortofrutticola con cinque milioni di euroUn’operazione che rafforza il legame tra Bcc Romagnolo e una delle principali cooperative ortofrutticole italiane, nel segno di investimenti,...