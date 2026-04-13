Unghie stile Euphoria | glitter borchie e manicure 3D domineranno questi mesi

Con la messa in onda della terza stagione di Euphoria, iniziata oggi 13 aprile 2026, si nota un aumento di richieste di nail art ispirate allo stile della serie. Le unghie con decorazioni glitter, borchie e manicure 3D sono diventate particolarmente popolari tra chi cerca un look audace e innovativo. Questo trend si manifesta sia in saloni di bellezza sia tra appassionati di nail art che desiderano riprodurre le tendenze viste nella serie.

Con la premiere della terza stagione di Euphoria oggi 13 aprile 2026, l’impatto della serie sul mondo beauty torna immediatamente visibile, soprattutto nel mondo nails. Dopo aver ridefinito il make-up contemporaneo, lo show continua a influenzare in modo diretto anche le manicure, riportando in primo piano un’estetica fatta di eccesso, luce e dettagli estremi. Le unghie diventano parte integrante dello styling, non più un semplice complemento ma un elemento visivo forte, pensato per essere protagonista tanto quanto outfit e make-up. Unghie Euphoria mood: glitter, chrome e 3D, la nuova estetica dominante. Le manicure ispirate a Euphoria nel 2026 puntano tutto su texture e luce.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Unghie stile Euphoria: glitter, borchie e manicure 3D domineranno questi mesi Leggi anche: Aspettando il Coachella (e la stagione 3 di Euphoria), tutto sui glitter tattoo Foldables android in stile libro domineranno nel 2026 secondo rapportole prospettive del settore degli smartphone pieghevoli indicano una prevalenza, a breve e medio termine, dei modelli di grandi dimensioni in stile...