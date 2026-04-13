Ungheria vince Magyar e finisce l’era Orbán | la sinistra italiana festeggia come se avesse vinto la sinistra

Nella notte elettorale in Ungheria, il partito Magyar ha ottenuto la vittoria che segna la fine dell’era Orbán. La sconfitta del leader in carica ha suscitato reazioni tra gli esponenti della sinistra italiana, che hanno espresso soddisfazione sui social e sui mezzi di comunicazione. La notizia ha generato un flusso di commenti e discussioni anche nel nostro paese, con un intenso interesse per i risultati provenienti dall’altra parte d’Europa.

Una notte elettorale dall’altra parte d’Europa ha acceso i telefoni, riempito i social e fatto partire i commenti a raffica anche qui da noi. C’è chi parla di svolta storica, chi di liberazione, chi di “fine dei sovranisti”. Ma c’è un dettaglio che, nel fragore dei brindisi, rischia di passare sotto traccia. Perché sì, in Ungheria è successo qualcosa di enorme. E sì, il nome che sta rimbalzando ovunque è quello di Peter Magyar. Solo che la lettura “tutta italiana” di questa storia sta creando un cortocircuito politico che sta facendo discutere più della vittoria stessa. Le elezioni hanno segnato la fine di un ciclo che sembrava infinito: quello di Viktor Orbán, dominatore della scena ungherese dal 2010.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Si chiude l’era Orbàn, l’Ungheria a Magyar: la sinistra esulta ma lui è di destra. Meloni: “Massima collaborazione”Come da previsioni, in Ungheria arriva il cambio della guardia, tutto nel perimetro della destra: si conclude l’era di Viktor Orban, vince il suo ex...