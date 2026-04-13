Ungheria Orbán riconosce la sconfitta | Un risultato straziante

In Ungheria si sono svolte le elezioni e il candidato Péter Magyar ha ottenuto la vittoria, portando alla fine di un mandato di 16 anni di Viktor Orbán. Orbán ha ammesso la sconfitta e ha definito il risultato “straziante”. La vittoria di Magyar rappresenta un cambiamento importante nel panorama politico del paese dopo quasi due decenni di leadership di Orbán.