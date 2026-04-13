Ungheria Orbán riconosce la sconfitta | Un risultato straziante
In Ungheria si sono svolte le elezioni e il candidato Péter Magyar ha ottenuto la vittoria, portando alla fine di un mandato di 16 anni di Viktor Orbán. Orbán ha ammesso la sconfitta e ha definito il risultato “straziante”. La vittoria di Magyar rappresenta un cambiamento importante nel panorama politico del paese dopo quasi due decenni di leadership di Orbán.
(LaPresse) – Péter Magyar ha vinto le elezioni in Ungheria, estromettendo Viktor Orbán dal potere dopo 16 anni. Orbán ha ringraziato i suoi elettori riconoscendo la sconfitta: “Un risultato per noi straziante” ha sottolineato. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it
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