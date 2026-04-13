Ungheria leader opposizione bielorussa Tikhanovskaya | Vittoria Magyar speranza anche per noi

La leader dell’opposizione bielorussa ha commentato la vittoria di Peter Magyar alle elezioni in Ungheria, affermando che questa rappresenta una speranza anche per il suo Paese. La dichiarazione è arrivata in un'intervista a LaPresse, in cui si è parlato dell’impatto di questa elezione sulla Bielorussia e delle possibili conseguenze politiche. Magyar è stato eletto in Ungheria, suscitando reazioni tra gli oppositori bielorussi.

L’elezione di Peter Magyar in Ungheria “dà speranza” alla Bielorussia. Lo dice a LaPresse la leader dell’opposizione in Bielorussia, Svetlana Tikhanovskaya, interpellata sulla vittoria di Peter Magyar alle elezioni ungheresi. “Per i bielorussi, elezioni libere ed eque e transizioni pacifiche di potere sembrano ancora qualcosa di lontano. Ma l’Ungheria dimostra che le istituzioni democratiche possono prevalere e che le persone possono difendere le proprie libertà. La nostra situazione è diversa – ci troviamo di fronte a una brutale dittatura -, ma ogni successo democratico in Europa ispira i bielorussi e ci ricorda che il cambiamento è possibile”, aggiunge Tikhanovskaya.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ungheria, leader opposizione bielorussa Tikhanovskaya: “Vittoria Magyar speranza anche per noi” Proiezioni Ungheria, il leader dell'opposizione Magyar avanti su OrbanIl leader dell'opposizione ungherese, Peter Magyar, è in vantaggio sul premier uscente, Viktor Orban. Ungheria, il leader dell'opposizione Peter Magyar al seggio per le elezioni(LaPresse) Un gran numero di elettori si è recato alle urne nelle prime ore di domenica per le cruciali elezioni ungheresi, che potrebbero...