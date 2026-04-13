Ungheria leader opposizione bielorussa Tikhanovskaya | Con Magyar indebolita influenza Putin in Ue

La leader dell’opposizione bielorussa ha commentato la vittoria di Peter Magyar alle elezioni ungheresi, affermando che questa può rappresentare un motivo di speranza per la Bielorussia. Ha inoltre sottolineato come l’indebolimento dell’influenza di Mosca in Ungheria possa influenzare gli equilibri politici nella regione. La dichiarazione è stata rilasciata a margine di un’intervista con LaPresse.

L’elezione di Peter Magyar in Ungheria “dà speranza” alla Bielorussia. Lo dice a LaPresse la leader dell’opposizione in Bielorussia, Svetlana Tikhanovskaya, interpellata sulla vittoria di Peter Magyar alle elezioni ungheresi. “Mi sono congratulata con Peter Magyar per la sua vittoria. Questa è una vittoria non solo per il popolo ungherese, ma per l’Europa democratica. Dimostra che un cambiamento pacifico attraverso elezioni libere è possibile. Inoltre, indebolisce la rete di influenza autoritaria in Europa, compresa quella di Putin. Orban era uno dei suoi più stretti collaboratori nell’Ue, quindi questo risultato invia un segnale forte: le società europee scelgono la democrazia, anziché l’autoritarismo”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ungheria, leader opposizione bielorussa Tikhanovskaya: “Con Magyar indebolita influenza Putin in Ue” Leggi anche: Ungheria, leader opposizione bielorussa Tikhanovskaya: “Vittoria Magyar speranza anche per noi” Leggi anche: Ungheria a luci rosse, il leader dell'opposizione Magyar accusa Orban: «Vuole diffondere un video in cui faccio sesso». La strategia in stile Putin