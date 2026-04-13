Ungheria il gesto inaspettato di Orbán dopo il trionfo di Magyar

Il leader dell’opposizione ungherese ha comunicato di aver ricevuto una telefonata dal premier dopo il successo elettorale del suo partito. La notizia è stata diffusa tramite un post sui social network, senza ulteriori dettagli sul contenuto della conversazione. L’episodio ha suscitato attenzione nel panorama politico locale, in un momento di particolare tensione tra le forze in campo.

Il leader dell’opposizione ungherese, Magyar, ha reso noto tramite un post pubblicato sul proprio profilo Facebook di aver ricevuto una telefonata da Orbán. Il Primo Ministro si è infatti rivolto a lui per esprimere le proprie congratulazioni in merito al traguardo raggiunto dalla fazione avversaria. Un dialogo diretto tra i vertici della politica ungherese. L’interazione avvenuta tra le due figure politiche mette in luce una dinamica insolita nei rapporti di forza del Paese. Magyar ha voluto condividere con il proprio pubblico il contenuto dello scambio telefonico, sottolineando come Orbán abbia scelto di contattarlo personalmente subito dopo la vittoria ottenuta dal gruppo guidato dall’opposizione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ungheria, il gesto inaspettato di Orbán dopo il trionfo di Magyar Leggi anche: Ungheria, Orban sconfitto. Trionfo di Magyar: "Abbiamo fatto la storia". E punta alla "super maggioranza" Elezioni Ungheria, arrivano i primi risultati. Magyar in netto vantaggio: “Il regime di Orbàn è finito”. Orban: “Risultati chiari, doloroso per noi”Si sono chiuse le urne in Ungheria al termine di una giornata elettorale segnata da un’affluenza molto elevata, oltre il 74%, nettamente superiore...