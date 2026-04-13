Ungheria festa per le strade di Budapest dopo la vittoria di Magyar

Dopo settimane di campagna elettorale, l’Ungheria ha assistito a una grande festa per le strade di Budapest, in seguito alla vittoria di Péter Magyar alle elezioni nazionali. La vittoria ha portato alla fine di un ciclo di 16 anni di governo di Viktor Orbán. Le celebrazioni sono state accompagnate da caroselli e applausi tra la folla, mentre la città si è popolata di bandiere e tricolori.

(LaPresse) – Péter Magyar ha vinto le elezioni in Ungheria, estromettendo Viktor Orbán dal potere dopo 16 anni. Il nuovo leader ha promesso di rafforzare i legami con l’UE e la NATO, criticando la corruzione e le politiche del suo predecessore. A Budapest, festeggiamenti in strada per la storica vittoria. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ungheria, festa per le strade di Budapest dopo la vittoria di Magyar Ungheria, Magyar dopo la vittoria: "Abbiamo liberato il Paese"(LaPresse) – A Budapest, una folla entusiasta ha accolto la vittoria di Péter Magyar alle elezioni. Leggi anche: Magyar tra gli applausi della folla a Budapest, 'abbiamo liberato l'Ungheria'