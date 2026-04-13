Un politico ha dichiarato che l'esito delle elezioni in Ungheria avrà un impatto significativo sulla scena politica europea e internazionale. Ha affermato che la sconfitta di Orban rappresenta un evento di grande rilievo, coinvolgendo anche figure di spicco come Trump, Meloni, Salvini e Netanyahu. La dichiarazione mette in evidenza come i risultati elettorali nel paese possano influenzare gli equilibri di potere a livello globale.

“Sconfitta Orban? Il voto in in Ungheria avrà tantissime ripercussioni sul piano politico a livello europeo e internazionale. Innanzitutto finiscono i 16 anni di governo ‘orbaniano’, che si è caratterizzato nel soffiare sulla paura dei cittadini, per promuovere una svolta illiberale e da questo punto di vista la svolta credo sarà assolutamente salutare, innanzitutto per l’Ungheria”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a margine dell’evento di presentazione alla stampa del suo nuovo libro a Roma. “ Magyar lo dobbiamo vedere all’opera – continua l’ex premier – viene dallo stesso perimetro politico, però è evidente che partendo da lì si è voluto caratterizzare in modo diverso rispetto alla corruzione e al filoeuropeismo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ungheria, Conte: "Con Orban sconfitti anche Trump, Meloni, Salvini e Netanyahu"

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