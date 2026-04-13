Ungheria Azione Lecco esulta per la vittoria di Magyar | Grande giornata per l' Europa

Il partito Azione Lecco ha commentato con entusiasmo il cambio di governo in Ungheria, definendolo una

A nome di tutto il partito di Azione esprimiamo la nostra gioia per il cambio di governo in Ungheria.Il popolo ungherese ha fatto una scelta di cuore e di futuro: ha scelto l'Europa, i suoi valori, la speranza di un domani migliore. Con l'europarlamentare Peter Magyar — pur provenendo, come il.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Elezioni Ungheria, Tusk esulta: “Gloriosa vittoria di Magyar, russi tornate a casa”(Adnkronos) – Il primo ministro polacco Donald Tusk ha salutato la schiacciante vittoria del partito di opposizione Tisza di Peter Magyar come una...

Ungheria, dall'Europa ai rapporti con Trump e il dossier Ucraina: cosa cambia con la vittoria di MagyarLa lunga era di Viktor Orbán si chiude con un esito che fino a pochi mesi fa sembrava improbabile: la vittoria elettorale di Peter Magyar.