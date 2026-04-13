Una nuova primavera

Negli ultimi tempi si assiste a un aumento delle tensioni tra i paesi europei e a un rafforzamento delle politiche militari in diversi stati. La crescente presenza di conflitti e instabilità contribuisce a un quadro internazionale caratterizzato da disordine e preoccupazioni crescenti. Le decisioni prese a livello continentale e globale si inseriscono in un contesto di incertezza che riguarda la stabilità e la sicurezza delle nazioni coinvolte.

Il 14 aprile, in libreria il nuovo libro del leader del M5s ed ex-presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. In anticipazione, un estratto sulle politiche belliciste italiane ed europee Il 14 aprile, in libreria il nuovo libro del leader del M5s ed ex-presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. In anticipazione, un estratto sulle politiche belliciste italiane ed europee Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Una nuova primavera Nuova Fiera Primavera, una delle manifestazioni più amate dai genovesi torna in una veste rinnovataA sei anni di distanza dall’ultima edizione di Fiera Primavera, la manifestazione torna a fiorire in una veste rinnovata: dal 21 al 29 marzo 2026,... Referendum giustizia, Conte: Inizia una nuova primavera politica – Il video(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2026 "Si apre una nuova stagione, una nuova primavera politica dove i cittadini sono protagonisti. verrà una nuova primavera