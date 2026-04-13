Una mostra multimediale per indagare il tempo | nasce Crònon in galleria Farè

È stata inaugurata in una galleria locale una mostra multimediale dedicata all’indagine sul tempo. L’esposizione, intitolata “Crònon”, presenta opere di diversi artisti e include quadri, fotografie, un filmato e musica. Due artisti, che lavorano con linguaggi diversi, si sono confrontati per esplorare la natura del tempo come materia viva, instabile e complessa. La mostra rimarrà aperta al pubblico per un periodo di tempo definito.

Due sguardi che si incontrano, quelli di Dimitri Gazziero e di Stefano Spizzamiglio, per indagare il tempo come materia viva, instabile e mai riducibile a una semplice misura: da questo principio nasce Crònon, mostra d’arte per quadri, fotografie, filmato e musica, esposta in Galleria FARè in.🔗 Leggi su Udinetoday.it Nasce ToroStoria: il nuovo hub multimediale dedicato alla leggenda granataL’ecosistema mediatico legato al Torino FC si espande con il debutto ufficiale di ToroStoria, nuova testata giornalistica interamente dedicata alla... Una mostra sugli anni della Galleria Il GabbianoFino al 29 marzo sarà visitabile, nelle sale al piano terra di Palazzetto Baviera di Senigallia, la mostra "Gli anni della Galleria Il Gabbiano La...