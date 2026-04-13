Una manutenzione regolare riduce i consumi fino al 15%

Con i prezzi dei carburanti ancora elevati, la manutenzione periodica dell’auto si conferma come un fattore importante per ridurre i consumi. Secondo una fonte, eseguire controlli regolari può portare a un risparmio fino al 15% sui consumi di carburante. La questione assume rilievo soprattutto per le famiglie e le imprese che cercano di contenere le spese legate all’uso del veicolo.

(Adnkronos) – In un contesto di prezzi dei carburanti ancora elevati, la manutenzione dell’auto torna al centro dell’attenzione come leva concreta di risparmio per famiglie e imprese. Secondo AsConAuto, un veicolo non correttamente mantenuto può arrivare a consumare fino al 10-15% in più rispetto a uno in condizioni ottimali. Alla base dell’aumento dei consumi ci sono spesso elementi tecnici trascurati come: filtri aria e carburante, sistema di iniezione e stato degli pneumatici. Tutti componenti che, se non mantenuti correttamente, riducono l’efficienza del motore e aumentano la resistenza al rotolamento, facendo crescere il fabbisogno di carburante.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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