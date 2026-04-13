Una festa a colori in Emilia-Romagna | E non ci fermiamo rilanciamo ancora

A Emilia-Romagna si svolge una festa che celebra il vino e i momenti condivisi intorno a un calice. La manifestazione mette in mostra i colori del vino e le tracce lasciate sulle tovaglie, ricordi di giornate e serate passate in compagnia. L'evento si ripete con entusiasmo, annunciando ancora una volta la volontà di proseguire questa tradizione senza pause.

Il vino con tutti i suoi colori, le macchie sulle tovaglie, l’eredità di giornate e serate passate davanti a un calice. L’ Emilia-Romagna ha scelto per il suo padiglione 1 una sorta di tableau vivant in cui il vino viene scandagliato, attraverso le centinaia di drappi in tessuto che vibrano dal soffitto, contenenti delle gocce di vino stampate, in cui è possibile apprezzare le sfumature di ciascuna etichetta: il rosso fiammeggiante del Sangiovese, le coloriture arancioni del Gutturnio, l’oro di Trebbiano, Rebola e Pignoletto, fino al color panna dell’Albana. Si è aperto in un vero clima di festa il Vinitaly sulla via Emilia, forte del suo paniere di sapori, calici e percorsi turistici, orgogliosamente presentati insieme in un unico biglietto da visita.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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