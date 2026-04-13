Una donna si trova seduta su una panchina della Bundesliga. Il suo nome è Marie Louise Eta e si prepara a passare dalla panchina a un ruolo di allenatrice della prima squadra femminile, come previsto dagli accordi con il club. La sua nomina rappresenta un passaggio importante nel mondo del calcio femminile, anche se non si tratta di un cambiamento rivoluzionario. La sua transizione avverrà a fine stagione.

Non una rivoluzione, ma un inizio concreto sì. Non una rivoluzione perché a fine stagione Marie-Louise Eta si sposterà sulla panchina della prima squadra femminile, come da accordi iniziali con la società. Un inizio concreto perché - di fatto - l'Union Berlino entra nella storia affidando per la prima volta nei top 5 campionati europei la panchina della prima squadra maschile a una donna. Ma chi è Marie-Louise Eta? Quale il suo percorso? E perché il posto giusto per questo primo passo verso la normalizzazione di entrambi i sessi sulle panchine più prestigiose del mondo poteva essere proprio l'Union Berlino?.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Una donna su una panchina della Bundesliga: chi è Marie Louise Eta?

Svolta storica in Bundesliga: Marie-Louise Eta sulla panchina dell’Union Berlino, è la prima donnaBerlino, 12 aprile 2026 - Svolta storica in Bundesliga, per la prima volta una donna allenerà una squadra della prima divisione tedesca.

Marie Louise Eta nella storia: prima allenatrice donna in Bundesliga maschileLa scelta di rottura dell’Union Berlino ha il volto di Marie-Louise Eta, chiamata a gestire un’eredità pesante in un momento di profonda agonia...

Temi più discussi: Marie-Louise Eta fa la storia: prima donna allenatrice in un top campionato europeo; Storico in Germania: Marie-Louise Eta all'Union Berlino, la prima donna in panchina nei top 5 tornei d'Europa; Union Berlino, Marie-Louise Eta in panchina: è la prima donna nei top 5 tornei d'Europa; Union Berlino, scelta storica: Marie-Louise Eta in panchina per la corsa salvezza.

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Marie-Louise Eta entra nella storia del #calcio europeo! L’Union Berlino le ha affidato la prima squadra, rendendola la prima #allenatrice donna nei cinque principali campionati europei. Una scelta che arriva in un momento delicato della stagione, con la squa - facebook.com facebook

Marie Louise Eta ancora storia per lei. La donna dei record ora guiderà l' #UnionBerlin maschile fino al termine della stagione. Vi racconto i vari suoi record x.com