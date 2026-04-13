Una commissione di indagine sulla Ternana calcio e sulla presidente Proietti

Durante il consiglio comunale, il sindaco ha proposto la costituzione di tre commissioni di indagine. Le richieste riguardano le vicende della Ternana calcio, il nuovo ospedale e i rapporti tra la famiglia Rizzo e altre parti coinvolte. La proposta mira a fare chiarezza sui fatti legati a questi argomenti, senza indicare tempi o modalità precise per le indagini.

In apertura di consiglio comunale, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha avanzato la richiesta della creazione di tre commissioni speciali di indagine “per conoscere i fatti reali” relativi alle vicende della Ternana calcio, del nuovo ospedale e dei rapporti tra la famiglia Rizzo e la.🔗 Leggi su Ternitoday.it "Grave l’assenza della presidente Stefania Proietti nel consiglio comunale aperto sulla sanità"UMBERTIDE "Grave l’assenza della presidente della Regione, Stefania Proietti, dal consiglio comunale, tanto più che ha mantenuto per sé la delega... Procure parigine perquisiscono quartier generale di musk x in una indagine sulla cybercriminalitàsi segnala un andamento rilevante nell’inchiesta della procura di parigi riguardo la piattaforma X, guidata da elon musk.