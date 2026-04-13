Una begonia al posto di Carlo Monguzzi | l' addio commosso di Palazzo Marino al guerriero mite e rigoroso

Lunedì 13 aprile si è spento, dopo una malattia breve e grave, il consigliere comunale che sedeva al terz'ultimo banco a sinistra in aula. Al suo posto, è stata posta una begonia come segno di ricordo. L'addio di Palazzo Marino è stato accompagnato da un momento di commozione, con i presenti che hanno reso omaggio alla memoria del consigliere. La sua assenza è stata notata in modo particolare tra colleghi e collaboratori.

Una begonia al suo posto in aula, al terz'ultimo banco a sinistra, dove sedeva Carlo Monguzzi, consigliere comunale scomparso all'alba di lunedì 13 aprile dopo una breve e grave malattia. L'intera seduta è stata dedicata a lui, molti dei colleghi lo hanno voluto ricordare.Un riferimento per chi.🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Addio al calcio e più padel (e cemento) nel Parco Sud. Ok di Palazzo Marino al progetto dell’ex nerazzurro Cambiasso per riconvertire il centro Gaslini