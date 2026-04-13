Un vitello in palio alla festa religiosa | tradizione o scandalo? Il caso di Calatafimi che divide e fa discutere

A Calatafimi, durante una festa religiosa, si è svolta una lotteria che ha suscitato polemiche per aver messo in palio un vitello di circa tre quintali. La presenza di carne come premio ha diviso opinioni tra chi considera la tradizione una componente della celebrazione e chi invece denuncia aspetti etici e legali legati alla scelta di utilizzare un animale come oggetto di estrazione. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi cittadini e autorità locali.

Un vitello in palio, come fosse un televisore o una bicicletta. E invece no: qui si parla di carne, tre quintali di animale trasformati in premio di una lotteria. Succede a Calatafimi Segesta, dove la festa del Festa del Santissimo Crocifisso, una delle celebrazioni popolari più antiche d’Italia, studiata anche dall’etnologo Giuseppe Pitrè, finisce al centro di un caso che divide. A raccontarlo è anche il Corriere della Sera: la decisione di mettere in palio un vitello vivo ha acceso polemiche e prese di posizione sempre più dure. Da una parte le associazioni animaliste, dall’altra chi difende la tradizione. In prima linea c’è Lndc Animal Protection, che ha lanciato una petizione su Change.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Un vitello in palio alla festa religiosa: tradizione o scandalo? Il caso di Calatafimi che divide (e fa discutere) Vitello vivo in palio alla lotteria, scoppia la polemica a Calatafimi SegestaUna scelta destinata a far discutere e che ha già sollevato diverse critiche: un vitello vivo come primo premio di una lotteria legata alla festa del... Lotteria a Calatafimi: il premio è un vitello, scoppia il caso eticoLe celebrazioni per la festa del Santissimo Crocifisso a Calatafimi Segesta, previste tra l’1 e il 3 maggio, si trovano al centro di un acceso...