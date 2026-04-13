Un video racconta la follia omicida di Massa | Ore 1.20 la vittima cade poi è colpita anche a terra

Da lanazione.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video riprende i momenti della notte tra sabato e domenica a Massa, alle 1.20. Le immagini mostrano la vittima cadere a terra, prima di essere colpita ancora una volta da più persone. La scena si svolge nella strada centrale della città e coinvolge un gruppo di uomini adulti e minorenni. La registrazione è stata acquisita da una telecamera di sorveglianza e riguarda la morte di un uomo di 47 anni.

Massa, 13 aprile 2026 – Sono le 1.20 della notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile. Una telecamera, un occhio elettronico, riprende l’orrore: riprende la morte di Giacomo Bongiorni, 47 anni, l’uomo massacrato da una banda composta da maggiorenni e minorenni. Bongiorni li aveva rimproverati perché, uscendo da un locale dove aveva trascorso la serata con compagno e figlio, li aveva visti lanciare alcune bottiglie contro una vetrina. Da lì la furia omicida. Una vicenda che segna profondamente Massa e l’opinione pubblica italiana. Il procuratore capo di Massa, in una conferenza stampa, ha ripercorso tutta la vicenda, spiegando cosa è emerso fin qui dalle indagini che hanno portato a tre fermi (due maggiorenni e un minorenne) più altri due minorenni indagati a piede libero.🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Un video racconta la follia omicida di Massa: “Ore 1.20, la vittima cade, poi è colpita anche a terra”

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