Un uomo dall’anima gentile | è morto il maestro fioraio Tomba

Nella giornata di ieri, a Reggio Calabria, è venuto a mancare improvvisamente Domenico Tomba, conosciuto come Mimmo, un commerciante di 63 anni molto conosciuto nella zona. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti, che ricordano il suo carattere gentile e il ruolo di rilievo nella comunità locale. La morte è avvenuta domenica 12 aprile, senza lasciare preavviso.

Ieri, domenica 12 aprile, a Reggio Calabria è morto improvvisamente Domenico (Mimmo) Tomba, 63 anni, noto commerciante della zona. Un malore lo ha colto intorno alle 8 del mattino mentre si preparava ad aprire il suo negozio di fiori in via Reggio Campi.La notizia si è diffusa rapidamente in.🔗 Leggi su Reggiotoday.it "Un uomo dall’anima gentile": è morto il fioraio Domenico TombaIeri, domenica 12 aprile, a Reggio Calabria è morto improvvisamente Domenico (Mimmo) Tomba, 63 anni, noto commerciante della zona. Addio a Mimmo Tomba: Reggio Campi piange il storico fioraioLa scomparsa improvvisa di Mimmo Tomba, avvenuta nella mattinata di domenica 12 aprile intorno alle ore 8:00, ha scosso profondamente il tessuto...