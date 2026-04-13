Un uomo dall’anima gentile | è morto il fioraio Domenico Tomba

Nella giornata di ieri, a Reggio Calabria, è deceduto improvvisamente Domenico Tomba, conosciuto come Mimmo, un fioraio di 63 anni molto noto nella zona. La notizia ha suscitato dolore tra amici e clienti che lo conoscevano come una persona gentile e disponibile. La morte è avvenuta domenica 12 aprile senza che ci siano dettagli sulle cause. La comunità si stringe intorno alla famiglia dell’uomo.

Ieri, domenica 12 aprile, a Reggio Calabria è morto improvvisamente Domenico (Mimmo) Tomba, 63 anni, noto commerciante della zona. Un malore lo ha colto intorno alle 8 del mattino mentre si preparava ad aprire il suo negozio di fiori in via Reggio Campi.La notizia si è diffusa rapidamente in.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Addio a Mimmo Tomba: Reggio Campi piange il storico fioraioLa scomparsa improvvisa di Mimmo Tomba, avvenuta nella mattinata di domenica 12 aprile intorno alle ore 8:00, ha scosso profondamente il tessuto... Morto il piccolo Domenico: l'annuncio dall'ospedaleNon ce l'ha fatta il piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni che era stato sottoposto a un trapianto di cuore il 23 dicembre scorso con un cuore...