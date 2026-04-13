Un sospetto viavai attira la polizia | la scoperta sul pianerottolo di un palazzo

Sabato mattina, la polizia ha arrestato un uomo di 43 anni a Napoli, in seguito a un controllo in un palazzo. Durante un controllo sul pianerottolo, sono state trovate e sequestrate sostanze stupefacenti. L'uomo è stato portato in centrale con l’accusa di detenzione illecita di droga. La vicenda si è svolta nel corso di un’operazione di routine che ha portato all’arresto.