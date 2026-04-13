Un sospetto viavai attira la polizia | la scoperta sul pianerottolo di un palazzo
Sabato mattina, la polizia ha arrestato un uomo di 43 anni a Napoli, in seguito a un controllo in un palazzo. Durante un controllo sul pianerottolo, sono state trovate e sequestrate sostanze stupefacenti. L'uomo è stato portato in centrale con l’accusa di detenzione illecita di droga. La vicenda si è svolta nel corso di un’operazione di routine che ha portato all’arresto.
Sabato mattina la polizia ha tratto in arresto un 43enne napoletano, per detenzione illecita di sostanza stupefacente. In particolare, gli agenti, nel transitare in via Antonio Toscano, hanno notato un viavai di persone entrare ed uscire da un palazzo.I poliziotti, insospettiti, sono entrati.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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